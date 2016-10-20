Минобороны отследило маршрут бельгийских F-16 в день атаки на Хассаджек

В Минобороны России подтвердили, что авиаудар по селению Хассаджек в пригороде Алеппо 18 октября нанесли бельгийские истребители F-16 и пообещали передать Брюсселю всю информацию об инциденте, передает РИА Новости официального представителя ведомства Игоря Конашенкова.

В Минобороны допустили, что бельгийские военные могут сознательно обманывать власти страны, отрицая причастность ВВС к авиаудару. В результате бомбардировки погибли шесть человек, еще четверо были ранены.

«Россия располагает эффективными средствами ПВО, позволяющими вести круглосуточный мониторинг воздушной обстановки практически над всей территорией Сирии. Кроме нас, контроль воздушного пространства ведут и средства ПВО Сирии, которые за последний год были восстановлены», — заявил Конашенков.

По его данным, два бельгийских истребителя F-16, которые нанесли удар по сирийскому Хассаджеку в районе Алеппо 18 октября, взлетели с аэродрома в Иордании и дважды дозаправлялись в воздухе от американского самолета-заправщика. При этом Конашенков отметил, что американская сторона не оповещала Россию о полете бельгийских самолетов 18 октября, когда был нанесен удар по Хассаджеку.

19 октября премьер-министр Бельгии Шарль Мишель заявил, что его не участвовала в авиаударах международной коалиции под сирийским Алеппо. Об этом бельгийский премьер заявил по прибытии на саммит ЕС. Он отметил, что эта информация ему была предоставлена Министерством обороны королевства. Шарль Мишель, также подчеркнул, что Минобороны Бельгии предоставит парламенту страны в ближайшие дни информацию о действиях ВВС страны в Сирии.

Ранее министр обороны Бельгии Стевен Вандепут заявил, что истребители не атаковали селение в пригороде Алеппо. Пентагон также опроверг участие Бельгии в бомбардировке сирийского селения

В свою очередь, в российском Минобороны в четверг подтвердили, что удар по Хассаджеку 18 октября нанесли бельгийские истребители F-16 и пообещали передать Брюсселю всю информацию об инциденте. В ведомстве допустили, что бельгийское Минобороны может сознательно обманывать власти страны, отрицая причастность ВВС к удару. В результате бомбардировки погибли шесть человек, еще четверо были ранены. В районе были зафиксированы два бельгийских F-16, однако министр обороны этой страны Стевен Вандепут, заявил что истребители не атаковали Хассаджек.