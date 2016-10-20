Сборная России по футболу впервые выбыла из топ-50 ФИФА

Сборная России по футболу заняла рекордно низкую, 53-ю, строчку в рейтинге ФИФА, впервые не войдя в топ-50 лучших мировых команд. Информация опубликована на официальном сайте организации.

Российская команда занимала 38-е место по состоянию на 15 сентября. Однако проиграв 9 октября матч с Коста-Рикой (3:4), опустилась на 15 строчек.

До этого максимально низкую строчку рейтинга российская сборная занимала в 1998 году, когда оказалась на 40-м месте.

В тройку лидеров футбольных команд топ-50 входит Аргентина, Германия и Бразилия. Далее по списку идет Бельгия, Колумбия, Чили, Франция, Португалия, Уругвай, Испания.

Глава РФС Виталий Мутко объяснил, что из-за отсутствия официальных матчей в рамках отборочного турнира ЧМ-2018 года, российская сборная и дальше продолжит опускаться в рейтинге, передает «Р-Спорт».