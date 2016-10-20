Fitch улучшило рейтинг 14 крупных российских компаний

Международное рейтинговое агентство Fitch пересмотрело прогноз по рейтингам 14 российских компаний в сторону улучшения — с «негативного» до «стабильного», сообщает ТАСС.

Изменения коснулись «Газпрома» и «Газпром нефти», РЖД и ФПК, «Ростелекома», «Лукойла» и «Татнефти», ФСК ЕЭС, «Новатэка», «ГСС Сухого», «Интер РАО», «Северстали» и НЛМК.

Напомним, ранее Fitch повысило прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента (РДЭ) России, подтвердив его на уровне BBB- и подняв с «негативного» уровня до «стабильного». При этом только оно из трех крупнейших рейтинговых агентств мира (остальные два — это S&P и Moody's) оценивает рейтинг РФ как инвестиционный.