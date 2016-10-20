СМИ узнали о решении повысить отчисления в ФОМС с зарплат

Власти планируют с 2019 года повысить тариф страховых взносов с зарплат в Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС), пишет газета «Ведомости» со ссылкой на четырех федеральных чиновников.

Тариф планируется увеличить с 5,1 до 5,9%. Предполагается, что это принесет ФОМС дополнительно от 182 до 190 млрд рублей в 2019 году.

«Ведомости» отмечают, что это решение необходимо для выполнения майских указов президента России Владимира Путина о повышении зарплат медработникам. Как уточняет издание, на зарплаты медикам не хватает 0,5 трлн рублей на три года. В свою очередь, собеседник издания заявил, что идею повышения тарифа поддержал премьер-министр Дмитрий Медведев.

В 2016 году ФОМС уже пополнили на 96,7 млрд рублей за счет сохранения так называемого обратного трансферта. Он должен был быть перечислен в федеральный бюджет.

Ранее СМИ узнали о «дыре» в бюджете ФОМС в 0,5 трлн рублей. Предполагалось, что недостающую сумму могут перечислить из федерального бюджета. В числе других мер предлагалось повысить страховые взносы с зарплат и отказаться от обратного трансферта.