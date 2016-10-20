СМИ сообщили о переходе пенсионного фонда «Газпрома» к структурам Ковальчука

Структуры крупнейшего акционера банка «Россия» Юрия Ковальчука контролируют пенсионный фонд работников газовой промышленности «Газфонд» с активами на 389 млрд рублей, сообщает Forbes.

Издание изучило схему владения активами банка и выяснило, что учредителями «Газфонда» являются «Газпром», три его дочерние компании и Газпромбанк, однако их доля во вкладе учредителей фонда составляет лишь 41,7%. Оставшиеся 58,3% принадлежит нескольким неназванным юридическим лицам, которые в 2006 году внесли 210 млн рублей во вклад учредителей «Газфонда».

Согласно уставу фонда, каждый учредитель может назначать своего представителя в совет директоров. Полностью состав совета «Газфондом» никогда не раскрывался, но в отчетности за первые два квартала 2016 года Forbes обнаружил трех человек, не связанных с «Газпромом» – Сергея Иванова, Евгения Логовинского и Михаила Носкова.

По данным издания, Иванов и Логовинский до начала текущего года работали топ-менеджерами в структурах Ковальчука. В свою очередь, Носков является неисполнительным директором «Северстали», которой владеет один из бенефициаров банка «Россия» Алексей Мордашов.

Неназванный экс-менеджер Газпромбанка признался в интервью Forbes, что большинство членов совета «Газфонда» являются представителями компаний Ковальчука и его партнеров. Другой источник издания, близкий к Центробанку, сообщил, что во вкладе учредителей «Газфонда» почти 60% принадлежит компании-страховщику «Газпрома» и его «дочек» «Согаз» и компаниям, связанным с основными акционерами банка «Россия».