Песков удивился неполадкам GPS-навигаторов около Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что около московского Кремля GPS-навигаторы работают некорректно. Об этом сообщает ТАСС.

«Единственное что могу подтвердить: я тоже недавно на выходных ехал сам за рулем и у меня в телефоне "Яндекс" действительно перекинулся куда-то в другой район», — цитирует его ТАСС.

Песков сообщил, что сбой удивил его еще и потому, что ему неизвестно об использовании в районе Кремля спецприборов, которые могли бы вызвать подобные неполадки.

«Я думаю, можно обратиться и в Министерство связи за разъяснениями, можно обратиться и в Федеральную службу охраны, это требует уже квалифицированных объяснений», — предположил Песков.

С лета 2016 года в соцсетях начал появляться жалобы москвичей на некорректную работу мобильных приложений, с использованием GPS-сигнала. Чаще всего пользователей не устраивала работа «Яндекс. Навигатор», которая неправильно определяла местоположение автомобиля. После появления игры Pokemon Go количество жалоб резко увеличилось.