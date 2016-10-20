Эксперты рассказали о многочисленных хакерских атаках Fancy Bear

Международная компания ESET подготовила доклад о попытках кибератак со стороны Fancy Bear. Согласно представленной информации хакерская группировка пыталась взломать группу «Шалтай-Болтай», также занимающуюся взломами систем, в частности аккаунтов российских чиновников. С текстом можно ознакомиться на сайте.

В докладе говорится, что Fancy Bear также пыталась атаковать политиков Украины, членов партии ПАРНАС, представителей ЛДПР и «российских политических диссидентов».

Кроме того, были попытки взлома Минобороны Турции, Украины, Южной Кореи, Аргентины, республики Бангладеш, посольства Алжира, Бразилии, Колумбии, Джибути, Индии, Ирака, КНДР, Киргизии, Ливана, Мьянмы, ЮАР, Туркмении, ОАЭ, Узбекистана, а также Замбии.

Отмечается, что хакеры проявляли «интерес» к данным представителей учреждений системы НАТО, чеченским организациям, европейским журналистам и ученым. Отдельно подчеркивается интерес хакеров к восточной Европе.

Говорится и о том, что группировка появилась не позднее 2004 года. Она известна также под названиями APT28, Sednit, Sofacy, Pawn Storm, STRONTIUM и Tsar Team. За последние годы Fancy Bear набрала обороты и сфокусировала свою деятельность на правительственных ведомствах.

«Было много сказано о связи Sednit с некоторыми российскими организациями, и мы не намерены ничего добавлять по этому вопросу», — отмечается в докладе.

Напомним, что власти США обвиняют Россию в хакерских атаках и грозят ответными мерами. В том время, как в Кремле связь с группировкой и причастность к атакам категорически отвергают.