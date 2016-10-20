Прокуратура отменила дело о неуплате IKEA налогов в России

Прокуратура подмосковных Химок отменила постановление следствия в отношении немецкой компании IKEA Einrichtungs GmbH, управляющей активами концерна в Европе, пишет «Коммерсантъ».

В прокуратуре отметили, что в материалах дела отсутствуют сведения о нарушениях российско-немецкого соглашения о двойном налогообложении и достоверные данные о наличии умысла в неуплате налогов компанией-продавцом. Кроме того, Следственный комитет России (СКР) не истребовал сведения из налоговых органов и не получил информацию о предполагаемой сумме ущерба из ФНС.

19 октября СКР возбудил в отношении IKEA Einrichtungs GmbH уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (часть 2 статьи 199 УК РФ).

Как установило следствие, в августе 2011 года компания заключила договор с голландской Fuprin Holding VI B.V. на продажу 99,9% долей ООО «ИКЕА Мос», которая владеет 14 торговыми центрами «Мега» и «Химки Бизнес-парк». По условиям сделки, голландская компания выплатила 840 млн евро, что по существовавшему тогда курсу составило чуть более 35 млрд рублей.

В ходе расследования в СКР пришли к выводу, что во время заключения сделки компании существенно занизили стоимость активов. Следователи посчитали, что действительная рыночная стоимость долей «ИКЕА Мос» на момент сделки составляла 5,6 млрд долларов (или 162,4 млрд рублей по тогдашнему курсу). Таким образом, компании удалось уйти от уплаты налогов на сумму 32,3 млрд рублей без учета пени и штрафов, что на 2 млрд рублей больше выручки «ИКЕА Мос» за 2015 год.

В августе в центральном офисе компании IKEA в подмосковных Химках были проведены обыски. С чем были связаны обыски, сотрудники правоохранительных органов не уточняли.