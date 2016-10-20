«Интернет вещей» к лету 2017 года получит законодательную базу в России

К июню 2017 года правительство РФ может принять поправки к базовому закону «Об информации, информационных технологиях и защите информации». «Интернет вещей» и индустриальный интернет РФ получат свою нормативно-правовую базу, пишет «Интерфакс» со ссылкой на проект дорожной карты «Интернет+Город», поступивший в распоряжение редакции.

В поправках буду прописаны понятия «технологические данные», «инфраструктура технологических данных», будет определен ее состав на уровне аппаратного и программного обеспечения, и сопутствующие сервисы.

Помимо этого запланировано утверждение требований к операторам инфраструктуры технологических данных. Также в проекте будет оговорена возможность установления требования к осуществлению сбора, хранения и обработки технологических данных только на территории России.

Агентство отмечает, что мероприятия дорожной карты «Интернет+Город» направлены на подготовку нормативно-правовой базы, обеспечивающей регулирование области IoT в России, на стимулирование спроса на использование технологий IoT, на создание как платформенных, так и отраслевых решений в области энергетики и ЖКХ.