В Ленинградской области прошли учения с комплексами «Искандер-М»

В Ленинградской области военные провели учения с использованием оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер-М», передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу округа.

Учения прошли на полигоне Западного военного округа в рамках итоговой проверки за 2016 учебный год. Во время тренировок, в частности, отрабатывалась подготовка комплексов к стрельбе и выполнению одиночных и групповых электронных пусков ракет по целям, имитирующим командные пункты и радиолокационные станции (РЛС) противника, находящиеся на удалении в несколько сотен километров. Кроме того, в ходе проверки командование оценило способность командиров принимать самостоятельные решения в различных условиях обстановки.

Всего в учениях приняли участие около 100 военнослужащих, было задействовано более 20 единиц техники ракетного соединения округа.

Аналогичные учения с условными пусками ракет «Искандер-М» прошли в Ленинградской области в начале октября.

8 октября западные СМИ со ссылкой на источник в разведке США сообщили, что Министерство обороны России отдало приказ о переброске в Калининград ракетных комплексов «Искандер-М». В Минобороны эту информацию подтвердили, пояснив, что переброска была осуществлена «в рамках плана боевой подготовки».