Неизвестный расстрелял автомобиль в Иваново

Следственный комитет РФ по Ивановской области возбудил уголовное дело в отношении неустановленного лица, расстрелявшего машину с находящимися в ней пятью людьми, двое из которых погибли. Об этом сообщается на официальном сайте регионального СК.

«По версии следствия … 20 октября 2016 года около 01 часа 05 минут на участке местности, расположенном на придовомой территории у одного из домов, расположенных по ул. 4-ой Минеевской г. Иваново неизвестный произвел множественные выстрелы из огнестрельного оружия по автомобилю, в котором находилось 5 человек, причинив находящимся в нем мужчинам, 1971 и 1975 годов рождения множественные огнестрельные ранения, от которых один скончался на месте происшествия, а второй – в карете "Скорой помощи"», — говорится в сообщении.

Следствием возбуждено уголовное дело об убийстве двух лиц (пункт «а» части 2 статьи 105 УК РФ) На место чрезвычайного происшествия выехало руководство СУ СК России по Ивановской области, следователи и эксперты отдела криминалистики.

«...произведен осмотр места происшествия, в настоящее время назначен ряд экспертиз, проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления», — сообщает следствие.