Пентагон сообщил о недачном запуске КНДР баллистической ракеты

Стратегическое командование Вооруженных сил США сообщило о неудачном ракетном запуске на территории КНДР 19 октября. Об этом Fox news рассказал пресс-секретарь Пентагона Гэрри Росс.

Неудачный запуск баллистической ракеты средней дальности Musudan был произведен в 17:00 по центральноамериканскому времени около города Кусон на северо-западе КНДР, говорится в сообщении.

Предыдущий запуск ракет этого типа Пентагон зафиксировал 14 октября в том же районе. По данным Стратегического командования США, ракета взорвалась при старте.

Гэрри Росс отметил, что пуск ракеты 19 октября не представлял опасности для США, но назвал его провокационным. Он сообщил об озабоченности правительства США и его намерении поднять вопрос о ядерных испытаниях, проводимых КНДР, на заседании Совбеза ООН.

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