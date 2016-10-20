Kodak представил профессиональный фотосмартфон
20 октября компания Eastman Kodak представила новый смартфон, рассчитанный, в первую очередь, на фотографов. Об этом сообщается на страничке компании в twitter.
Фотосмартфон носит название одноименного фотоаппарата Kodak 1941 года «Kodak Ektra» и работает на операционной системе Android. Новый гаджет оснащен 21-мегапиксельной камерой и 5-дюймовым дисплеем с разрешением 1920×1080 пикселей.
Introducing the #KodakEktra phone. Kodak’s professional-quality, photography-first smartphone. https://t.co/JBTW1VNzFd pic.twitter.com/aKMluEfCvq— Kodak (@Kodak) 20 октября 2016 г.
В компании отмечают, что хотя основной упор в смартфоне сделан именно на фотографию, они не стремятся конкурировать с подобными iPhone 7 или Google Pixel за качество изображения, пишет The Verge. Kodak постарался сделать более удобным и легким сам процесс фотосъемки.
Смартфон поступит в продажу пока лишь в Европе. Первой страной, в которой он станет доступен для покупок будет Великобритания, как сообщает TechCrunch. Цена устройства составит 550 долларов (примерно 35 тысяч рублей по текущему курсу).