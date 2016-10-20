Apple разослала приглашения на презентацию новых Mac

Американская корпорация Apple выпускает новые компьютеры Mac и уже занялась рассылкой приглашений на вторую осеннюю презентацию, посвященную этому событию. Об этом сообщает MacRumors.

Мероприятние пройдет 27 октября в 20:00 по московскому времени.

Ожидается, что изменился дизайн ноутбуков линейки Pro. В них также появится порты USB Type-C, поддерживающие USB 3.1, Thunderbolt 3 и сканер отпечатков пальцев. Самым ожидаемым новшеством станет сенсорный OLED-дисплей, расположенный в верхней части клавиатуры.

Изменения будут и в MacBook Air, у которого также появится новый разъем USB. При этом, в линейке может остаться только версия с 13-дюймовым экраном.

Кроме того, ряд изменений коснется и моноблоков iMac, а также стационарных компьютеров Mac Mini и Pro.