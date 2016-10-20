В Белом доме рассказали о проблемах Обамы в отношениях с братом

Президент США Барак Обама испытывает проблемы в отношениях со своим сводным братом Маликом, с которым практически не общается, передает AP со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Джошуа Эрнеста. «Их практически нет», — сказал он в ответ на вопрос журналистов об отношениях главы государства с родственником.

После этого представители СМИ попросили Эрнеста прокомментировать планы Малика Обамы посетить предстоящие президентские дебаты.

Кроме того, пресс-секретаря попросили прокомментировать посещение будущих президентских дебатов Маликом Обамой. «Я не думаю, что президент об этом много размышлял», — ответил представитель Белого дома.

Ранее СМИ сообщили, что сводный брат действующего президента США собирается присутствовать на последних предвыборных дебатах, которые состоятся в Лас-Вегасе 19 октября, и выразить поддержку кандидату-республиканцу Дональду Трампу.