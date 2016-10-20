Франция и Нидерланды согласились с выводами МАК по крушению самолета главы Total

Власти Франции и Нилерландов объявили, что не имеют претензий к выводам Межгосударственного авиационного комитета (МАК) о причинах гибели главы Total Кристофа де Маржери при катастрофе в московском аэропорту Внуково. Об этом сообщается на сайте организации.

Напомним, в ночь на 21 октября 2014 года в самолет Маржери Falcon 50EX F-GLSA во Внуково врезалась снегоуборочная машина, управляемая пьяным водителем Владимиром Мартыненко.

«Расследование катастрофы … завершено. По результатам работы комиссией по расследованию подготовлен окончательный отчет. Бюро по расследованию авиационных происшествий (BEA) Франции и Управление по безопасности (DSB) Нидерландов, принимавшие участие в расследовании, не имеют замечаний к окончательному отчету», — сказано в релизе МАК.

Отмечается, что руководитель полетов Роман Дунаев, диспетчеры Александр Круглов и Надежда Архипова, по мнению следователей, знали о потенциальной опасности для самолета, но не сообщили о ней пилотам. Водитель снегоуборочной машины и руководитель смены отдела эксплуатации аэропорта Внуково свою вину признали.