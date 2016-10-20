Кабмин поддержал идею заморозки индексации маткапитала

Законопроект о заморозке индексации материнского капитала до 2020 года получил одобрение российского правительства, сообщается на сайте министерства труда РФ.

Документ предполагает приостановку ежегодного пересмотра размера материнского (или семейного) капитала с учетом темпов роста инфляции до 1 января 2020 года.

В Минтруде особо подчеркнули, что материнский капитал «не является ежемесячной выплатой, обеспечивающей текущее приобретение гражданами товаров и услуг», — в отличие от тех выплат, по которым предполагается переход на расчеты индексации по фактической инфляции.

Напомним, ранее законопроект о заморозке индексации маткапитала был одобрен правительственной комиссией по законопроектной деятельности. В конце сентября кабмин принял решение отказаться от индексации материнского капитала в текущем году.

Программа по выплате материнского капитала существует в России с 2007 года. Тогда выплата составляла 250 тысяч рублей, сейчас она достигла 453 026 рублей.