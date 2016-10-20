Медведев представил Мутко кабмину мемом на английском

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства представил Виталия Мутко в новой должности вице-премьера по спорту, туризму и молодежной политике. Выступление Медведева началось со знаменитой фразы из речи Мутко, передают РИА Новости.

«Ну что. Как некоторые мои коллеги говорят: лет ми спик фром май харт ин рашен. Прежде чем мы начнем заседание правительства, я, естественно, должен еще раз представить вам ваших коллег — и старых, и новых: Виталий Леонтьевич Мутко, он у нас теперь заместитель председателя правительства, он отвечает за спорт, туризм и молодежную политику», — сказал премьер-министр.

Виталий Мутко произнес эту фразу при выступлении на заседании исполкома ФИФА в Цюрихе в 2010 году. Тогда он презентовал Российскую Федерацию как претендента на проведение чемпионата мира по футболу в 2018 года.

Напомним, 19 октября президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Мутко вице-премьером РФ по спорту, туризму и молодежной политике.

Медведев также представил кабмину нового министра спорта Павла Колобкова.