СМИ сообщили о назначении Сергея Минаева главредом Esquire

Сергей Минаев назначен главным редактором журнала Esquire, сообщает в четверг газета «Ведомости».

«Мы рады приветствовать Сергея Минаева в нашей компании. Сергей обладает всеми необходимыми качествами как лидер печатного и онлайн-СМИ, так и предприниматель, который понимает коммерческую составляющую издательской деятельности», — цитирует издание заявление издателей Esquire — компании Premium Publishing, входящей в группу Independent Media.

Сам Минаев заявил в интервью «Ведомостям», что «обдумает ситуацию, как только получит подписанное предложение».

На посту главного редактора Esquire Минаев сменит Ксению Соколову, которая проработала в журнале менее двух месяцев. Сергей Минаев известен как писатель, теле- и радиоведущий, а также ресторатор. В марте 2013 года Минаев покинул созданный им телеканал KontrTV.