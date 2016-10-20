Мизулина предложила запретить кабмину оценивать поправки в УК

Сенатор Елена Мизулина предложила «лишить правительство права давать официальные отзывы на любые законопроекты о поправках в Уголовный кодекс», поскольку эти отзывы являются «неконституционными», сообщили в пресс-службе члена Совета Федерации.

Мизулина подчеркнула, что вносила соответствующее предложение в Государственную думу еще в 2012 году.

Конституция РФ, по ее словам, не содержит положений, предусматривающих право правительства давать заключения по законопроектам о поправках в УК. Кабинет министров, отметила Мизулина, вправе делать отзывы на законопроекты «о введении или отмене налогов, освобождении от их уплаты, о выпуске государственных займов, об изменении финансовых обязательств государства, другие законопроекты, предусматривающие расходы, покрываемые за счет федерального бюджета».

Напомним, ранее правительство раскритиковало законопроект Елены Мизулиной о запрете бэби-боксов, предназначенных для отказа матерей от новорожденных детей.