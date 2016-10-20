Могерини пообещала наладить честный диалог с Россией

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе выступила с заявлением о том, что Евросоюз выработает новый подход к России — основанный на диалоге и честности, передает ТАСС.

По ее словам, в настоящее время ЕС в первую очередь заинтересован в обеспечении экстренной доставки гуманитарной помощи в сирийскую провинцию Алеппо, спасением жизней местного населения, поддержке режима перемирия и создании политических предпосылок к поискам путей урегулирования конфликта.

Появившуюся в СМИ информацию о том, что на брюссельском саммите 20-21 октября будет обсуждаться введение новых антироссийских санкций из-за происходящего в Сирии, Могерини опровергла. Она утверждает, что такого вопроса на повестке дня нет.

Напомним, 15 октября немецкая пресса сообщила, что канцлер ФРГ Ангела Меркель собирается выступить на саммите с предложением о введении антироссийских санкций в таких областях, как самолетостроение и оборонно-промышленный комплекс.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что угрозы Запада ввести ограничительные меры из-за участия Москвы в силовом разрешении сирийского кризиса — это шантаж, неспособный привести к изоляции России.