СМИ узнали о планах правительства отложить повышение МРОТ

Российское правительство рассматривает возможность отказа от повышения минимального размера оплаты труда (МРОТ) в январе 2017 года, сообщает РБК со ссылкой на источники в правительственной комиссии по законопроектной деятельности.

Один из собеседников издания сообщил, что на 5,2% — с 7,5 до 7,89 тысячи рублей — МРОТ увеличится только с 1 июля 2017 года.

Источник РБК в Федерации независимых профсоюзов России рассказал, что правительство планирует повысить МРОТ лишь на 4%, в соответствии с заложенным в бюджете прогнозом по инфляции.

2 июня президент РФ Владимир Путин подписал закон о повышении МРОТ с 1 июля с 6204 рублей до 7500 рублей.

2 сентября вице-премьер правительства России Ольга Голодец сообщила о значительном увеличении МРОТ в 2017 году.

«У нас заложен уже новый МРОТ в бюджете, планируется, что с 1 января 2017 года он будет увеличен до 8,8 тысячи рублей», — сказала она.