Правительство решило повысить МРОТ с июля 2017 года

Правительство РФ утвердило решение об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 июля 2017 года на 4% до 7,8 тысячи рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службе кабмина.

По данным агенства, такое решение принято по итогам прошедшего в четверг заседания правительства.

Ранее в четверг агентство РБК сообщило о том, что правительство рассматривает возможность отказа от повышения МРОТ в январе 2017 года. Источники в правительственной комиссии по законопроектной деятельности уточнили, что на 5,2% — с 7,5 до 7,89 тысячи рублей — МРОТ увеличится только с 1 июля 2017 года.

В сентябре вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец сообщила, что в России почти пять млн человек работают с зарплатой на уровне минимальной оплаты труда. До этого Голодец рассказала, что МРОТ в России будет увеличен с 7,5 тысячи рублей до 8,8 тысячи рублей с 1 января 2017 года.