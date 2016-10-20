Из окна главной высотки МГУ выпал молодой человек

Молодой человек выпал из окна главного здания МГУ в Москве и остался жив. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.

«В ночь на четверг, примерно в 02.50, из окна ГЗ МГУ выпал 23-летний молодой человек. В настоящий момент он госпитализирован в 1-ю Градскую больницу, его состояние уточняется», — рассказал собеседник агентства.

Обстоятельства чрезвычайного происшествия выясняются.