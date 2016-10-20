СМИ раскрыли имя задержанного в Чехии русского хакера

Задержанного в Праге 19 октября россиянина, подозреваемого в причастности к хакерским атакам на социальную сеть LinkedIn в 2012 году, зовут Евгений Никулин. Об этом пишет «Настоящее время» со ссылкой на имеющиеся в редакции документы.

Издание отмечает, что на данный момент никакой официальной информации об этом нет, также неясно, какие конкретно обвинения предъявляются Никулину.

«Ни обвиняемый, ни адвокат не желают публичности, поэтому комментариев давать не будут», — цитирует «Настоящее время» слова источника.

Отмечается также, что посольство РФ настаивает на передаче задержанного в Россию, при этом не располагает точной датой суда по экстрадиции, подчеркивая, что «на это уйдут даже не дни — месяцы».

Издание сообщило, что в адрес Минюста Чехии не поступал запрос об экстрадиции.