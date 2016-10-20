В НАТО заявили о крупнейшем перемещении войск РФ с холодной войны

Высокопоставленный дипломат в НАТО заявил, что для усиления кампании в сирийском городе Алеппо российские военные корабли перевозят в регион истребители-бомбардировщики, передает Reuters. По словам источника, Североатлантический альянс располагает соответствующими данными разведки.

Дипломат утверждает, что в происходящем задействованы «все корабли Северного и большая часть судов Балтийского флота». Эти суда, как он заявил, накануне прошли мимо акватории Норвегии — и это «наиболее крупная операция по развертыванию со времени окончания холодной войны», являющаяся «недружественным жестом».

Дипломат НАТО считает, что за счет доставки истребителей-бомбардировщиков РФ собирается нарастить число самолетов для начала завершающей стадии воздушной операции в Алеппо в течение двух недель.

Напомним, 18 октября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу объявил о прекращении авиаударов ВКС России по Алеппо для начала так называемой гуманитарной паузы.