МВД не нашло в школах жвачку с наркотиками

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк опровергла информацию о распространении на территориях школ в российских регионах жвачки с наркотиками. Об этом она сообщила «Интерфаксу».

По ее словам, проверка не дала положительных результатов, ни родители школьников, ни учебные учреждения не подавали заявлений в правоохранительные органы.

Напомним, проверка по данному вопросу была инициирована комитетом Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей. Они проверить факты распространения жвачки с наркосодержащими веществами на территории школ в ряде регионов страны.

Недавно аналогичный запрос был подан в МВД Белоруссии, и его тоже опровергли. Представители белорусского ведомства обвинили в дезинформации российские социальные сети, которые распространяют эту информацию.