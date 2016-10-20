Назван срок сдачи первых секций «Северного потока-2»

Первые секции газопровода из России в Германию «Северный поток-2» будут сданы заказчику в ноябре 2016 года, передает агентство «Прайм» со ссылкой на директора по коммуникациям компании – оператора проекта Nord Stream 2 Ульриха Лиссека.

По словам Лиссека, в настоящее время уже началась сварка секций. До конца текущего года будет заключено еще одно соглашение по прокладке двух участков трубопровода.

Представитель Nord Stream 2 при этом заявил, что второй «Северный поток» не должен подпасть под новые санкции Евросоюза в отношении России, так как это предприятие «рассматривают в Берлине как чисто коммерческий проект».

В свою очередь, председатель совета директоров «Банка Интеза» (российская «дочка» Intesa Sanpaolo) Антонио Фаллико подтвердил интерес организации к участию в финансировании «Северного потока-2» и «Турецкого потока». Как подчеркнул Фаллико, «мы готовы самостоятельно это делать и при участии других банков».

5 октября немецкий евродепутат Манфред Вебер выступил с предложением Европейскому парламенту рассмотреть заморозку строительства газопровода «Северный поток — 2» в качестве одной из мер, которые могут войти в пакет новых санкций ЕС против России. «Я не думаю, что проект Nord Stream 2 подходит ко времени, не думаю, что мы можем делать бизнес с Россией, когда она бомбардирует мирных жителей в Алеппо», — заявил Вебер.