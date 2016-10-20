«Открытые инновации 2016»: фокус на технологическом предпринимательстве

Основная полемика Форума, который пройдет 26 – 28 октября 2016 года в Технопарке «Сколково», развернется вокруг центральной концепции технологического предпринимательства. В современном мире оно становится важнейшим условием конкурентоспособности и основным драйвером экономических изменений.

Уровень сложности научных разработок и решений постоянно растёт, и для технологического предпринимательства требуются новые компетенции и междисциплинарный опыт. Такие площадки, как Форум «Открытые инновации», создают среду для диалога теоретиков и практиков, развивают язык и терминологию инновационного дискурса.

В этом году Израиль стал страной – технологическим партнером «Открытых инноваций». Делегацию Израиля возглавит Офир Акунис, министр науки, технологий и космоса, который примет участие в дискуссии «Опыт формирования инновационной экономики Израиля» в первый день работы Форума. Йосси Варди (Израиль), «крёстный отец» израильского хайтек, возглавит встречу лидеров глобальных стартап-сообществ. Йосси Матиас (Израиль), глава R&D подразделения Google в Израиле и автор продуктов Trends, Insights for Search, Google Suggest, посвятит свое выступление искусственному интеллекту и умным машинам.

Лидеры мировой технологической индустрии, всемирно известные ученые, разработчики, предприниматели и маркетологи на сессиях Форума обменяются уникальным опытом, обсудят перспективы тиражирования и внедрения идей, решений и технологий, представят продукты, уже приносящие внушительную экономическую отдачу не только отдельным компаниям, но и целым государствам.

Торстейн Сигфуссон (Исландия), глава республиканского инновационного центра, изменившего энергетику целой страны, в своем выступлении рассмотрит вопрос влияния инновационных разработок на национальное благосостояние.

Лэйрд Каган (США), управляющий директор Cagan McAfee Capital Partners, построившего свою карьеру и репутацию на инвестиционной поддержке бизнесов и выведшего на IPO более десятка компаний, расскажет о создании новых рынков.

Марвин Ляо (США), ветеран Yahoo!, сегодня –управляющий партнёр 500 Startups, чьими усилиями многие из начинающих бизнесов превратились в ключевых игроков мирового рынка, поднимет тему инвестиций и рассмотрит ее в ключе консервативности и новаторства.

Джессика Дж. Федерер (Германия), руководитель отдела цифровых разработок компании Bayer AG, возглавит дискуссию о роли женщин в инновационном бизнесе.

Алаздэр Леннокс (Великобритания), исполнительный креативный директор FITCH, чей знаменитый манифест «Как не стать дизайнозавром» был воспринят как настоящий путеводитель по профессии для производителей рекламы цифровой эпохи, покажет на практических примерах, как эмоциональный дизайн и игровые технологии становятся двигателем продаж.

Доктор Пальмен Недельчев (США), ведущий архитектор и заслуженный инженер Cisco IT, расскажет о новых вызовах, стоящих перед производителями электроники с приходом интернета вещей и мультисервисных сетей.

Кристен Джой Воттс (США), директор направления Art и Fashion в Instagram, коснется вопросов цифровых технологий в индустрии моды.

Форум «Открытые инновации» проводится в Москве ежегодно с 2012 года, согласно постановлению Правительства России. Организатором Форума стал Фонд «Сколково», соорганизаторами – Министерство экономического развития Российской Федерации, Правительство Москвы, Фонд инфраструктурных и образовательных программ «РОСНАНО», Российская венчурная компания, Внешэкономбанк, Фонд содействия инновациям.