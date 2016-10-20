Мемория. Флорентий Павленков

20 октября 1839 года родился Флорентий Павленков, книгоиздатель и просветитель

Личное дело

Флорентий Федорович Павленков (1839–1900) родился в Кирсановском уезде Тамбовской губернии в небольшом поместье своего отца - отставного офицера. Когда мальчику исполнилось семь лет, он потерял родителей. Его взяла на воспитание тетка - сестра матери. Она отдала его в Александровский кадетский корпус в Царском Селе, где Флорентий проучился четыре года и закончил начальную ступень третьим по списку. В числе лучших учеников был переведен в Петербургский кадетский корпус на инженерное отделение, где он вновь стал одним из лучших. В июне 1859 года закончил курс с отличием, получил чин поручика и право продолжить учебу за казенный счет в Михайловской артиллерийской академии - одного из лучших высших учебных заведений того времени. Ее выпускники обычно делали успешную военную карьеру.

Павленков досрочно закончил курс Академии, всего через два года получив диплом военного инженера. Из-за отсутствия покровителей и необходимых связей не смог получить работу в Петербурге. Cлужил подпоручиком конной артиллерии, затем был направлен в Киевский арсенал, где получил дожность старшего офицера в цехе по ремонту вооружения. После Киевского служил в Брянском арсенале, но и там, и там наблюдал «одни взятки». Неоднократно столкнувшись со взяточничеством и казнокрадством, весной 1866 года Павленков подал прошение об отставке, которое было удовлетворено с производством его в штабс-капитаны. Молодой офицер намеревался исправить «насквозь прогнивший режим», и долго ещё публиковал брошюры о «казнокрадах в мундирах».

Еще во время учебы Павленков подрабатывал переводами с иностранных языков, поскольку не получал помощи из дома. После отставки он отправился в Петербург, намереваясь стать переводчиком, но в итоге решил посвятить свою жизнь просвещению народа и выбрал издательскую стезю.

Вместе со своим приятелем М. Надеиным он покупает книжный магазин и издательство. Первой выпущенной издательством книгой стал иллюстрированный учебник физики парижского профессора А. Гано, переведенный на русский язык самим же Павленковым. Книга мгновенно разошлась в количестве 4000 экземпляров. Полученная прибыль позволила Павленкову рассчитаться с долгами и прочно стать на ноги.

Незадолго до ареста критика Д. Писарева, чьи эмоциональные статьи-памфлеты тогда читались нарасхват, Павленков заключил с ним договор на монопольное право издания всех его сочинений. Первый том собрания сочинений был распродан сразу же после выхода книги. На полученную прибыль Павленков собирался выпустить второй том, однако в день выхода издание было запрещено цензурой. К тому времени публицист был уже арестован и находился в Петропавловской крепости.

Начинающий издатель предстал перед судом и выиграл судебный процесс благодаря успешной защите. Это прибавило ему известности, но осложнило отношения с властями. Воспользовавшись тем, что к похоронам Писарева Павленков напечатал листовку с некрологом, власти арестовали издателя. После десяти месяцев заключения в Петропавловской крепости он был выслан без суда в Вятскую губернию, где прожил около десяти лет. Руководство издательством Павленков передал Надеину, сам же продолжил работать над подготовкой новых книг.

В провинциальной Вятке Флорентий Павленков наладил связи с земством, окунулся в стихию крестьянской жизни. Но и здесь проявил свой бунтарский характер, постоянно вступая в конфликты с местными властями. Несмотря на запрет, продолжал свое дело под вывеской вятского издательства. Изданный им сборник разоблачительных памфлетов «Вятская незабудка» взбудоражил всю чиновничью Россию.

В Вятке Павленков наметил и начал издавать многие книги и серии, имевшие в дальнейшем большой успех. Так в 1873 году на основе педагогических сочинений К. Ушинского он составляет собственную книгу «Наглядная азбука» — первый в России самоучитель грамоте, предназначенный для родителей и воспитателей. К красочно оформленной книге прилагалось методическое руководство с системой занятий по обучению детей грамоте. Выпущенная Павленковым книга стала настолько популярной, что за десять лет выдержала 22 издания. Также Павленков выпустил книжку-игрушку «Азбука-копейка». Свое название она получила из-за цены, составлявшей всего две копейки.

Вслед за азбуками издатель выпустил иллюстрированный учебник для начальной школы. Он оказался настолько удачным, что министерство народного просвещения рекомендовало его как обязательную книгу.

Несмотря на все растущую известность, Павленкову не дозволялось сменить место жительства. Только в 1877 году он получил разрешение вернуться в Петербург, где опять встал во главе издательства.

В конце 1880 года Павленкова вновь арестовали. Предлогом для нового ареста стало знакомство издателя с некоторыми членами народнической организации «Земля и воля». Его приговаривают к ссылке в Ялуторовск в Сибирь.

По одним данным, в ссылке Павленков перевел с французского «Социальную жизнь животных» А. Эспинаса и вернулся из нее в 1881 по представлении надежных поручителей и с подчинением полицейскому надзору сроком на 5 лет. По другим - издатель никуда не уехал, потому что следствие не получило доказательств его антиправительственной деятельности. Поэтому примерно через полгода Павленкова освободили, а министру внутренних дел графу М. Лорис-Меликову даже пришлось принести ему официальные извинения.

Как бы там ни было, после этого случая Павленков полностью сосредотачивается на издательской деятельности, причем, не желая обострять отношений с властями, делает основной упор на выпуске книг для обучения и самообразования, издает учебники по разным дисциплинам для школ и высших учебных заведений.

В это же время он начинает печатать многотомную серию «Жизнь замечательных людей», задуманную им еще во время ссылки в Вятку.

Благодаря большим тиражам Павленков смог максимально удешевить свои книги без ущерба качеству – большая их часть продавалась не дороже 50 копеек.

Стремясь создать общедоступную книгу, он придумывал новые типы изданий. Так, первым в России начал печатать однотомники большого объема, в которых под одной обложкой были собраны сочинения одного автора. Первым был выпущен однотомник Пушкина, общий тираж которого превысил 50000 экземпляров. Том объемом более 1000 страниц продавался всего за рубль. Одновременно издатель пустил в продажу отдельные произведения Пушкина, которые продавались по несколько копеек за книжку.

Вслед за Пушкиным появились другие однотомные собрания сочинений. Уже за первый год существования серии вышли однотомники произведений Н. Гоголя, М. Лермонтова, Г. Успенского, Д. Писарева, В. Белинского. Параллельно Павленков затевает издание книг классиков европейской литературы — Ч. Диккенса, В. Гюго, Г. Флобера.

Полученные прибыли позволили реализовать идею массового издания детских книг. С 1880 года стали выходить красочно оформленные книги серии «Иллюстрированная сказочная библиотека». Серия набиралась крупным шрифтом и богато иллюстрировалась. За счет больших тиражей Павленков смог продавать эти книги по цене всего 25 копеек за штуку.

Самым крупным проектом из осуществленных Флорентием Павленковым уже в последние годы его жизни стал выпуск первого в России однотомного энциклопедического словаря, над которым издатель работал около десяти лет. Он сам составил словник и привлек для работы авторский коллектив специалистов. «Энциклопедический словарь», выпущенный Павленковым, был снабжен большим количеством рисунков, портретов и карт. Общий дизайн издания был заимствован у французского энциклопедического словаря Лярусса.

Первое издание словаря вышло в Петербурге в 1899 году. Общедоступный не только по изложению, но и по цене, он пользовался большой популярностью у широкого круга читателей - от учителей до рабочих. Общий тираж его изданий составил свыше 100 тысяч экземпляров - небывалый для дореволюционных энциклопедий. Впоследствии эта книга переиздавалась шесть раз с изменениями и дополнениями.

Тогда же Павленков выпустил первый в России словарь иностранных слов.

В 1899 году у Флорентия Павленкова неожиданно открылся туберкулезный процесс, и врачи потребовали, чтобы он отправился на курорт в Германию. В течение нескольких месяцев издатель жил и работал в местечке Баден-Вейлер, а после наступления холодов переехал в Ниццу, где приобрел небольшой домик, ставший его последним пристанищем.

Работая за границей, Павленков подготовил к печати собрание сочинений А. Герцена, права на издание которого ему бесплатно предоставили наследники писателя. Однако первое в России издание сочинений Герцена он не увидел.

Флорентий Павленков скончался 20 января 1900 года в Ницце от легочного кровотечения. Весной 1901 года тело издателя было доставлено в Петербург и погребено на Литераторских мостках Волкова кладбища рядом с могилами других выдающихся деятелей отечественной культуры.

Чем знаменит

Флорентий Павленков был крупнейшим книгоиздателем и просветителем России. Им издано 750 названий книг тиражом более 3,5 млн экземпляров. Издавал в основном книги, рассчитанные на массовую аудиторию: сочинения русских классиков, иллюстрированные библиотеки русской и западноевропейской литературы для детей, научную переводную литературу, научно - популярные библиотеки.

Особое место в издательской деятельности Флоренция Павленкова занимает Пасерия «Жизнь замечательных людей» (ЖЗЛ) — биографическая коллекция, имевшая огромный успех. Всего в оригинальной серии с 1890 по 1915 годы вышло 198 биографий в 193 книгах общим тиражом более 1,5 миллиона экземпляров.

О чем надо знать

Все свое состояние и доходы от продажи книг Флорентий Павленков завещал на организацию народных читален и библиотек: « ... чтобы книга была заброшена в самые бедные глухие места и, по возможности, на большем пространстве России». На завещанные им средства с 1901 по 1911 год в 53 российских губерниях было открыто две тысячи бесплатных библиотек-читален.

Зачастую эти библиотеки являлись единственными очагами культуры в населенных пунктах, служили и клубом, и библиотекой, и музеем.

Павленковские библиотеки просуществовали до 1917 года. После революции имя их создателя было забыто, библиотеки слились с остальными.

Вторую жизнь павленковские библиотеки получили в 1990-х годах, когда в различных регионах России развернулся поиск читален, объединенных именем Павленкова. Начало этому движению было положено в 1992 году, когда клуб ЮНЕСКО «Уральский следопыт» приступил к целенаправленному поиску павленковских читален для последующего объединения их в Содружество. По результатам поисковой исследовательской работы в 1996 году была создана общественная организация «Содружество Павленковских библиотек», объединяющая библиотеки, изначально открытые на средства издателя. В 2009 году в состав организации входило уже 317 сельских библиотек.

С 1976 года в России проводятся библиотечные научно-практические конференции под названием «Павленковские чтения».

Прямая речь

О цене на книги: «Всякая пятачковая надбавка на всякий экземпляр книги – сущее преступление против читателя-покупателя».

Библиограф Н. А. Рубакин о своём друге Ф. Павленкове: «Вспоминаю его не для того, чтобы его вспоминали и помнили другие, а для того, чтобы заразить его настроением борьбы и творчества всякого работника книжного дела наших дней».

5 фактов о Флорентии Павленкове

По окончании Петербургского кадетского корпуса Флорентий Павленков, закончив учебу с отличием, должен был получить золотую медаль, но по прихоти начальства она была отдана более родовитому выпускнику.

Никаких средств для начала собственного дела у Павленкова не было. Ему пришлось занять тысячу рублей у старшего брата Вадима. Эта тысяча и стала его начальным капиталом.

Организованная Павленковым серия книг для подростков открывалась однотомником Э. Сетона-Томпсона, неизвестного до того времени российскому читателю. Павленкову удалось вступить с писателем в переписку и получить от него авторизованный комплект иллюстраций, причем более полный, чем тот, который был в американских изданиях.

В 1883 году делегация русских педагогов представила издание «Наглядной азбуки» на Международной педагогической конференции в Вене. В специальном постановлении конференции книга Павленкова признавалась новаторской и была рекомендована в качестве образца для обучения в других странах. При этом отношение к «Наглядной азбуке» на родине оказалось прямо противоположным. В России вышло постановление духовной цензуры, в котором книга объявлялась вредной, поскольку в ней отсутствовали отрывки из Евангелия. Несмотря на это, Павленков продолжил выпускать азбуку, пользовавшуюся огромным спросом. В 1874 году он издал аналогичное пособие для обучения детей математике. Оно вышло одновременно в Москве, Казани и Риге общим тиражом более 30000 экземпляров.

В советской России биографическая библиотека Павленкова не переиздавалась и фактически была выключена из культурного обихода, трансформированная в горьковскую «ЖЗЛ». В 1996-1998 годах издание «Урал ЛТД» выпустило в свет 40 томов «Биографической библиотеки Флорентия Павленкова». Последний, сороковой по счету, дополнительный том к 39 томам библиотеки содержит очерк жизни и деятельности самого издателя и приложение с полным систематическим каталогом его изданий.

Материалы о Флорентии Павленкове

Биография Флорентия Павленкова

«Сподвижник книги и чтения». К 175-летию со дня рождения Флорентия Павленкова.

Павленковское движение в России

Статья о Флорентии Павленкове в Википедии