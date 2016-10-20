Банк РПЦ поднял ставки в надежде снизить отток ликвидности

Банк «Пересвет», основным акционером которого (около 49%) являются структуры Русской православной церкви, повысил ставку по принимаемому вкладу «Покровский» с 9,15-9,65% годовых до 10,1–10,2% годовых, передает РБК. По мнению экспертов, таким образом кредитная организация рассчитывает снизить отток средств.

Ранее стало известно о том, что международное рейтинговое агентство Fitch поставило рейтинги «Пересвета», включая долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ), на пересмотр с негативным прогнозом (сейчас у него рейтинг В+). «Мы будем наблюдать, как банк справится с оттоком ликвидности», — пояснил старший директор по банковским рейтингам агентства Fitch Raitings Александр Данилов.

Накануне «Пересвет» ввел ежедневный лимит на снятие средств с депозитов физических лиц в размере 100 тысяч рублей или 1,5 тысячи долларов.