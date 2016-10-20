Песков предложил подождать несколько лет для выявления роста или стагнации в РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предложил подождать несколько лет для того, чтобы понять вектор развития российской экономики, передает «Прайм».

«Вы знаете, что действительно, скажем так, продолжается падение в ряде отраслей, но удалось выйти на траекторию роста в других отраслях, и насколько этот баланс будет меняться в ту или другую сторону и по итогам этого года, и в следующем году и в последующие годы, будет ясно, насколько нам удалось сменить в целом вектор развития. Имеется в виду, рост или падение, или стагнация», — пояснил официальный представитель Кремля.

Таким образом Песков прокомментировал появившиеся в четверг в СМИ сообщения об угрозе 20-летней стагнации в России. Согласно трем вариантам прогноза Минэкономразвития, среднегодовые темпы роста ВВП РФ до 2035 года будут незначительными. В «базовом» варианте ожидается, что они составят в среднем 1,8% в год, в варианте «базовый плюс» — 2% в год, а в «целевом» варианте — 3,6% в год.

При этом 18 октября президент России Владимир Путин говорил, что отечественная экономика постепенно преодолевает стагнацию, и «это объективные данные». Он отметил, что текущая задача правительства «состоит в том, чтобы обеспечить переход к устойчивому росту, стимулировать предпринимательскую активность».

В начале октября эксперты Института экономической политики имени Е.Т.Гайдара, Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, а также Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития опубликовали аналитический обзор, в котором пришли к выводу, что в середине этого года экономика России наконец-то прошла нижнюю точку спада. Об этом свидетельствует динамика основных макроэкономических показателей во втором квартале этого года.