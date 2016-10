«Исламское государство» заявило об уничтожении самолета США в Сирии

Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) заявила о сбитом ее боевиками американском военном штурмовике А-10 на северо-востоке Сирии, сообщает телеканал Sky News Arabia.

По данным телеканала, боевики сбили американский самолет в сирийской провинции Хасеке. Никаких подробностей этого инцидента источники не приводят.

В свою очередь, в Пентагоне не подтвердили информацию о сбитом террористами военном самолете А-10 в Сирии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя американского военного ведомства Эрика Пахона. «На данный момент нет информации о сбитом самолете коалиции», — заявил представитель Пентагона.

Официальный пресс-секретарь Пентагона Питер Кук в своем Twitter также опроверг эту информацию. По его словам, «все самолеты коалиции находятся в порядке».

Reports of U.S. A-10 being shot down over Syria are false. All coalition aircraft are accounted for.