«Полит.ру» проводит опрос о назначении Мутко вице-премьером

Российский лидер Владимир Путин подписал 19 октября указ о назначении бывшего главы Минспорта РФ Виталия Мутко вице-премьером правительства.

Кандидатуру Мутко представил президенту премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Предполагается, что на новом посту экс-глава Минспорта будет курировать вопросы спорта, туризма и молодежной политики.

Место Мутко во главе Министерства спорта займет его заместитель Павел Колобков, указ о назначении которого также был подписан 19 октября Путиным.

В традиционном опросе «Полит.ру» предлагает читателям выразить свое отношение к назначению Мутко вице-премьером.