Читатели «Полит.ру» не ждут перемен после нового назначения Мутко
Российский лидер Владимир Путин подписал 19 октября указ о назначении бывшего главы Минспорта РФ Виталия Мутко вице-премьером правительства.
20 октября глава российского кабмина Дмитрий Медведев представил Мутко членам правительства фразой экс-министра, которая стала популярным мемом: «Лет ми спик фром май харт».
В традиционном опросе «Полит.ру» спросил читателей, как они относятся к назначению Мутко вице-премьером. Большинство респондентов ответили фразой из басни Крылова: «А вы, друзья, как ни садитесь…».
Итоги опроса:
"А вы друзья, как ни садитесь..." – 42,2%
Это незаслуженная награда за провальную работу – 34,9%
Это попытка немного дистанцировать спорт от Мутко, а Мутко от спорта – 10,8%
Лучше бы перекинули на сельское хозяйство – 6%
Это заслуженный результат достигнутых успехов – 3,6%
Это закономерный ответ на зарубежную травлю – 2,4%.