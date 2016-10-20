Читатели «Полит.ру» не ждут перемен после нового назначения Мутко

Российский лидер Владимир Путин подписал 19 октября указ о назначении бывшего главы Минспорта РФ Виталия Мутко вице-премьером правительства.

20 октября глава российского кабмина Дмитрий Медведев представил Мутко членам правительства фразой экс-министра, которая стала популярным мемом: «Лет ми спик фром май харт».

В традиционном опросе «Полит.ру» спросил читателей, как они относятся к назначению Мутко вице-премьером. Большинство респондентов ответили фразой из басни Крылова: «А вы, друзья, как ни садитесь…».

Итоги опроса:

"А вы друзья, как ни садитесь..." – 42,2%

Это незаслуженная награда за провальную работу – 34,9%

Это попытка немного дистанцировать спорт от Мутко, а Мутко от спорта – 10,8%

Лучше бы перекинули на сельское хозяйство – 6%

Это заслуженный результат достигнутых успехов – 3,6%

Это закономерный ответ на зарубежную травлю – 2,4%.