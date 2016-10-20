Порошенко пообещал безвизовый режим с ЕС в ноябре

Президент Украины Петр Порошенко пообещал в ноябре установление безвизового режима с Евросоюзом, сообщает «Укринформ».

Такое заявление украинский лидер сделал в Маастрихте, отвечая на вопрос российского журналиста. «Запишите: специально для вас, хотя я не даю комментариев российским каналам. У нас в ноябре украинцы будут путешествовать без виз. И я очень желаю, чтобы когда-нибудь к россиянам также пришла такая возможность», — ответил Петр Порошенко.

26 сентября Порошенко назвал лучшим подарком на свой день рождения решение комитета Европарламента поддержать предоставление Украине безвизового режима с ЕС.

В этот же день комитет Европейского парламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам поддержал предоставление Украине безвизового режима с ЕС. За отмену краткосрочных виз проголосовали 39 депутатов, против — четыре. Данное решение носит рекомендательный характер.

Ранее дипломатический источник в Брюсселе сообщил, что решение об отмене визового режима между Евросоюзом и Украиной, а также между ЕС и Грузией может быть принято весной будущего года. Источник напомнил, что в 2017 году в ряде стран Европейского союза предстоят выборы, и на этом фоне, а также с учетом отношения к либерализации визового режима с Украиной и Грузией у некоторых государств-участников ЕС ждать скорого решения на этот счет не приходится.