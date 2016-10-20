Минэкономразвития составило неутешительный прогноз до 2035 года

Российское министерство экономического развития (МЭР) подготовило для кабмина первый долгосрочный (до 2035 года) макропрогноз по социально-экономическому развитию страны, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на документ.

Судя по данным прогноза МЭР, ведомство ожидает сохранения стагнации и низких цен на нефть, а также сокращения населения и незначительного роста заработных плат. В документе говорится, что до 2035 года ежегодные темпы роста промышленного производства не смогут превысить 2%, в 2025 году достигнут лишь 1,9%, а в 2035 году снизятся до 1,7%.

Инвестиции в основной капитал в долгосрочной перспективе Минэкономики оценивает в 3,2% в 2025 году — но ожидает снижения до 2,5% в год к 2035 году (при этом в 2017 году рост предполагается на уровне 0,8%).