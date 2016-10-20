Россия продлила гуманитарную паузу в Алеппо на три дня

Россия продлила гуманитарную паузу в Сирии еще на три дня, передает Reuters со ссылкой на представителя ООН Яна Эгеллана.

Как он пояснил, гуманитарная пауза будет действовать четыре дня, начиная с 20 октября, по 11 часов в день. Вместе с тем, представитель ООН заявил, что в организации надеются, что гуманитарная пауза продлится на один день дольше.

О введении гуманитарной паузы российское Минобороны объявило 17 октября в преддверии встречи «нормандской четверки» в Берлине. Позже российские военные объявили о досрочном прекращении ударов в районе Алеппо. 19 октября в Минобороны РФ уточнили, что гуманитарная пауза будет действовать 20 октября с 08:00 до 19:00 по местному времени.

Ранее в четверг пан-арабское телевидение сообщило об интенсивном снайперском огне в районе выделенных гуманитарных коридоров в Алеппо. Огонь по мирным жителям ведут боевики запрещенной в РФ террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» и группировки «Ахрар аш-Шам».