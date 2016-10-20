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20 октября 2016, 11:35
археология Бразилия обезьяны эволюция человека

Бразильские обезьяны ставят в тупик археологов

Чернополосный капучин разбивает камень
Чернополосный капучин разбивает камень
Nature video/Primate Archaeology Group

Обитающие в Бразилии чернополосные капуцины (Sapajus libidinosus) были замечены за необычным занятием. Они ударяли камни друг о друга, получая заостренные осколки, которые весьма напоминают те, что использовали предки человека, жившие 2 – 3 миллиона лет назад. Однако капуцины делают это ненамеренно и полученные каменные отщепы не используют для орудийной деятельности.

Ранее такие действия считались свойственными только представителям семейства гоминидов, включающего человека и его ранних предков. Поэтому находки острых отщепов считались явным свидетельством достаточного когнитивного развития древних людей и использования ими орудий. Это считалось поворотным моментом в истории человечества. Теперь же интерпретация этих находок кажется не столь очевидной, так как достаточно примитивные обезьяны тоже могут их получать без всякого намерения использовать для добычи пищи или других занятий.

Капуцины довольно часто разбивают камни. Обычно их действия объясняли проявлением агрессии в ответ на появление чужака. Позднее приматологии заметили, что обезьян привлекает кремневая пыль, которой они лакомятся. Археолог из Оксфордского университета Томос Проффит (Tomos Proffitt), специализирующийся на изучении ранних каменных орудий, и его коллеги наблюдали разбивающих камни обезьян в нескольких группах чернополосных капуцинов, обитающих на территории национального парка Серра-да-Капивара в Бразилии. Обезьяны ударяли камнем о камень, а затем слизывали пыль. К заостренным осколкам они не испытывали никакого интереса.

О своих наблюдениях ученые рассказали в статье, опубликованной журналом Nature.

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