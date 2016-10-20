Путин рассказал о договоренности «нормандской четверки» по Украине

Президент России Владимир Путин рассказал о договоренностях по конфликту на юго-востоке Украины, достигнутых в ходе встречи «нормандской четверки» в Берлине. Об этом сообщает РИА Новости.

«Первое. Это касается выполнения минских соглашений. Все участники встречи подтвердили, что в основе урегулирования на юго-востоке Украины должны лежать минские соглашения, все подтвердили свою приверженность этим договоренностям», — сказал Путин.

По словам российского президента, участники встречи посвятили много времени вопросам безопасности и договорились о разведении сил в зоне конфликта. Кроме того, будет расширена миссия ОБСЕ в Донбассе. В частности, речь идет о зоне отвода и хранения тяжелой техники.

«К сожалению, здесь многого добиться не удалось, но выразили готовность решать вопросы гуманитарного характера», — заявил Путин во время брифинга.

Напомним, 19 октября в Берлине прошли четырехсторонние переговоры, в которых приняли участие лидеры России, Германии, Франции и Украины. Они продолжались более 4 часов.