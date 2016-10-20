Путин одобрил размещение полицейской миссии ОБСЕ в Донбассе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил согласие Владимира Путина на размещение полицейской миссии ОБСЕ в Донбассе. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Вооруженная, полицейская миссия ОБСЕ... Ее можно называть как угодно. В целом на размещение такой миссии Путин в ходе переговоров согласился», — заявил Песков.

Он также заявил, что, по мнению российского лидера, необходимо «использовать нынешнее председательство Германии в ОБСЕ для того, чтобы активизировать проработку этого вопроса».

19 октября на встрече лидеров стран «нормандского формата» помимо ситуации в Сирии, обсуждалась обстановка на юго-востоке Украины.

Президент России Владимир Путин по результатам встречи сообщил, что участники встречи посвятили много времени вопросам безопасности и договорились о разведении сил в зоне конфликта. Точнее, четыре часа. Путин также сообщил, что будет расширена миссия ОБСЕ в Донбассе. В частности, речь шла о зоне отвода и хранения тяжелой техники.