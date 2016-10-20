В Минкульте ответили на слова Райкина о закрытии «Сатирикона»

Замминистра культуры РФ Александр Журавский выразил удивление в связи с заявлением худрука «Сатирикона» Константина Райкина о возможном закрытии театра из-за нехватки финансирования, передает РИА Новости.

Александр Журавский напомнил, что в 2016 году театр получил от государства 235 млн рублей, из которых более 44 млн были выделены дополнительно на аренду московского молодежного центра «Планета КВН». Замминистра также добавил, что ему «не совсем понятно, о каком полугодовом простое» говорил Константин Райкин. «Достаточно сказать, что театр активно гастролирует и ставит премьеры. В сентябре я присутствовал на сборе труппы и ничего тревожного от руководства не слышал», — сказал Журавский.

В свою очередь, в интервью агентству «Интерфакс» замминистра культуры заявил, что вопрос финансирования московского театра «Сатирикон» в 2017 году будет решен, когда Госдума РФ утвердит проект нового федерального бюджета. Александр Журавский добавил, что после визита Константина Райкина к министру культуры РФ, ему было поручено заняться этим вопросом. «Мы всегда театру помогали, при этом требовали естественно, чтобы театр был эффективен», — добавил собеседник агентства.

19 октября художественный руководитель московского театра Константин Райкин заявил, что «Сатирикон» находится на грани закрытия из-за необходимости арендовать площадки для выступлений. «Уже полгода мы находимся в простое, я вынужден был отодвинуть репетицию и постановку нового спектакля, у нас нет денег. Это прямой путь к гибели», — заявил Райкин.