СМИ сообщили о созыве первой за 16 лет встречи США с Россией по ракетам

Впервые за последние 16 лет США потребовали созыва Специальной проверочной комиссии по договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), обвинив Россию в его нарушении. Об этом информирует The Wall Street Journal.

РФ будет обязана предоставить доказательства соблюдения договора, пишет издание.

Американские СМИ ранее сообщали что 19 октября двое конгрессменов предложили правительства США ввести санкции против РФ за возможное нарушение договора РСМД. Причиной стала информация разведки о заметном продвижении России в разработке новой ракеты средней дальности. СМИ также сообщили, что в ближайшее время она может быть поставлена на вооружение.

6 октября глава Миноброны РФ Сергей Шойгу рассказал о первом использовании стратегической авиацией в условиях боевой обстановки новейших секретных крылатых ракет Х-101 с дальностью действия до 4,5 тысяч километров в Сирии.

Договор по РСМД был подписан США и Россией в 1988 году. Обе страны обязались не производить и не испытывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования дальности от 500 до 5500 километров.