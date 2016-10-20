В Крыму предложили брать с россиян налог на зарубежный отдых

Крымское отделение Российского союза туриндустрии (РСТ) предложило ввести налог для граждан, отправляющихся отдыхать за рубеж, сообщает пресс-служба отделения.

Авторы предложения считают, что такой налог нужно внедрить вместо планируемого властями курортного сбора, который хотят взимать с путешествующих по России граждан.

По расчетам экспертов, из-за курортного сбора подорожают путевки, что негативно скажется на внутреннем турпотоке, так как потенциальные траты отдыхающих увеличатся.

В случае введения налога на выезд дополнительная финансовая нагрузка на россиян будет незначительной. Кроме того, государство в этом случае получит новый финансовый источник для поддержки рынка внутренних путешествий.

В региональном отделении союза не уточнили, какую сумму следует взимать с собравшихся за границу туристов. Там также отметили, что их предложение уже передано в Ростуризм, в министерство курортов Крыма и в головной офис РСТ.

Ранее стало известно, что курортные сборы будут введены в пяти регионах России — в Ставропольском крае, Крыму, Севастополе, на Алтае и Кубани. Размер сбора установит сам субъект РФ, но не более 150 рублей за сутки. Собранные средства будут поступать в региональный фонд и направляться только на сохранение и развитие курортной инфраструктуры.