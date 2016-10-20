Главред RT опровергла закрытие счетов телеканала из-за санкций

Главный редактор российского телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что удивлена статьей Bloomberg о том, что счета RT были закрыты из-за санкций, так как они не распространяются на телеканал, передает РИА Новости.

«Пока мы ждем хоть какой-то информации от банка, "лица, знакомые с ситуацией", рассказывают мейнстримовским СМИ о том, что нам закрывают счета из-за санкций, которые на RT вообще не распространяются. Дивно», — цитирует РИА Новости слова Симоньян.

19 октября агентство Bloomberg сообщило, что счета российского телеканала RT (бывший Russia Today) в британском банке Natwest будут закрыты из-за несоблюдения банком требований прозрачности операций, а также в связи с британскими санкциями, введенными в отношении России. 17 октября Маргарита Симоньян написала в своем твиттере: «Нам закрыли счета в Британии. Все счета. "Решение пересмотру не подлежит". Да здравствует свобода слова!»