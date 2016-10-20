Телеоператоры RT попали под обстрел в Алеппо

Съемочная группа RT Arabic попала под минометный обстрел в сирийском городе Алеппо. Об этом сообщается на сайте телеканала. Данных о пострадавших в результате обстрела нет.

Как рассказал сотрудник RT Мурад Газдиев, группа примерно из 20 журналистов из разных мировых СМИ попали под минометный обстрел на одном из пропускных пунктов в Алеппо.

«После этого наступила передышка на час-полтора, все расслабились, разбрелись, начали снимать, и вдруг — еще один минометный снаряд, он приземлился буквально в 15 метрах от основной группы журналистов и автобусов, которые находятся здесь, чтобы забрать жителей восточного Алеппо», — рассказал он.

RT также опубликовало видео с камеры наблюдения Минобороны РФ в Алеппо, на котором запечатлен момент обстрела.

Ранее в четверг пан-арабское телевидение сообщило об интенсивном снайперском огне в районе выделенных гуманитарных коридоров в Алеппо. Огонь по мирным жителям ведут боевики запрещенной в РФ террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» и группировки «Ахрар аш-Шам»