Савченко сорвала обсуждение в Раде военного бюджета и антироссийских санкций

Народный депутат от партии «Батькивщина» Надежда Савченко со скандалом покинула заседание комитета Верховной Рады Украины по вопросам нацбезопасности и обороны. Об этом сообщает телерадиокомпания «Звезда».

Своим уходом она сорвала кворум по ряду обсуждаемых вопросов. В частности, размер военного бюджета на следующий год и вопрос о расширении списка санкций против России.

Представитель партии «Народный фронт» Юрий Береза, комментируя поступок Надежды Савченко, обвинил ее в самопиаре. В свою очередь, руководитель комитета Сергей Пашинский сообщил, что намерен обратиться в СБУ с просьбой проверить контакты Савченко с ополченцами самопровозглашенных ДНР и ЛНР. На время проверки глава комитета предложил приостановить доступ депутата к государственной тайне.