Представитель курдов обвинил ИГ в изготовлении бомб со скорпионами

Представитель Демократической партии Курдистана в РФ и СНГ Хошави Бабакр в интервью РИА Новости рассказал, что боевики запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) делают бомбы, начиненные живыми скорпионами.

«Даже животных минируют, куриц. Детей готовят. Всю молодежь Мосула собирают и вынуждают против войск воевать. Какие-то особые бомбы создают, скорпионов туда живых – будут бросать на головы пешмерга и армии», — рассказал Хошави Бабакр, подчеркнув, что исламисты остались жить в Средневековье.

17 октября началась военная операция по освобождению Мосула от боевиков ИГ. Она осуществляется силами иракских военных и полицейских, курдского ополчения и авиации коалиции США.

Пентагон заявил о поддержке действий армии Ирака.

Президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с главой иракского правительства Хайдаром Абади по инициативе иракского лидера. Глава РФ выразил иракским властям поддержку в их стремлении одержать верх над боевиками террористических организаций, обеспечить государственный суверенитет и восстановить целостность страны.