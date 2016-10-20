Украина назначила СССР ответственным за начало Второй мировой войны

Верховная Рада Украины приняла декларацию памяти и солидарности парламентов Украины, Польши и Литвы по событиям Второй мировой войны, согласно которой ответственность за начало войны возлагается на Германию и СССР. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

«Мы привлекаем внимание к тому факту, что пакт Риббентропа — Молотова от 23 августа 1939 года, заключенный между двумя тоталитарными режимами — коммунистическим Советским Союзом и нацистской Германией, привел к взрыву 1 сентября Второй мировой войны, вызванной агрессией Германии, к которой 17 сентября присоединился Советский Союз», — говорится в тексте документа.

Согласно пакту стороны обязывались воздерживаться от нападения друг на друга, а также в случае нападения на одну из сторон, соблюдать нейтралитет.

Подчеркивается, что декларация принята с целью «отдать дань миллионам жертв, которые понесли наши народы во время Второй мировой войны, и осудить внешних агрессоров, которые пытались уничтожить нашу независимость».

При этом отмечается, что «те события привели также к принятию в Ялте в 1945 году решений, которые начали новый этап порабощения всей Восточной и Центральной Европы, длившийся полвека».

Парламентарии обращают внимание на то, что те действия, которые в современное время можно наблюдать со стороны России относительно «оккупированного» Крыма и Донбасса также представляют угрозу не только для Европы, но и для всего мира. По словам Рады агрессивная внешняя политика РФ может нарушить свободу и безопасность стран Европы. Чтобы не допустить этого, парламентарии призывают к сплоченности европейских народов.

Документ должен также принять польский сейм. При этом в Литве декларацию солидарности будет рассматривать новый парламент, избранный по итогам октябрьских выборов.