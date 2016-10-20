МИД Сербии выразил протест против давления Запада по поводу санкций против РФ

Глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил, что попытки давления на Белград с целью добиться согласования внешней политики с Евросоюзом по вопросу введения антироссийских санкций неприемлемы, передает РИА Новости.

«Сербия никогда не будет делать что-то, что противоречит нашим национальным интересам. Многие крупные западные державы на международных форумах выступают как члены группы так называемых "друзей Косово", а мы в это время должны вводить санкции друзьям Сербии. Мы хотим иметь хорошие отношения со всеми, но не можем действовать против себя», — цитирует агентство слова главы внешнеполитического ведомства Сербии.

Ивица Дачич также напомнил о резонансе, который вызвало решение республики доставить гуманитарный груз в Сирию российскими самолетами. «Кому помешают 84 упаковки штанов, две тысячи одеял или 660 килограммов стирального порошка? Мы помогаем народу Сирии, как помогаем и другим, и так же будем слать помощь, если предложит кто-то другой», — подчеркнул глава сербского МИД.

Ранее президент Сербии Томислав Николич заверил, что не собирается вводить санкции в отношении России — даже если такова внешнеполитическая необходимость для Европейского союза. В свою очередь, руководитель европейской дипломатии Федерика Могерини заявляла, что власти ЕС продолжат склонять Сербию к общей политике союза.